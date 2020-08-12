Урумчи, Китай, , 08:40 — REGNUM Количество национальных туристических объектов государственного масштаба в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая превысило 100 в текущем году, что делает его одним из самых «туристических» регионов Китая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

В Синьцзяне появился один туристический объект класса 5А, что является высшим классом среди все туристических объектов в Китае, а также 13 объектов класса 4А. В настоящее время в регионе насчитывается 13 объектов класса 5А и 90 объектов класса 4А, сообщили в департаменте туризма Синьцзяна.

Памирский туристический объект на западе Синьцзяна был повышен в ранге до класса 5А в этом году, а регион планирует в то же время превратить озеро Сайрам и прочие достопримечательности в туристические объекты высшей категории.