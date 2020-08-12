Чита, , 08:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает улучшаться. По данным оперативного штаба на утро 12 августа, число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 4260 человек (18 за последние сутки).

Из них 3943 пациентов (34 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев не зафиксировано, их по прежнему 49.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вместе с тем, накануне вспышка коронавируса произошла в Каларском районе, там в одной из организаций зарегистрировано 42 случая SARS-CoV-2.

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