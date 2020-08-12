Бразилиа, , 08:39 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 52 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 52 160 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 109 630.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было зафиксировано 1274 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 103 026.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 243 134 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 489680 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Перу с начала пандемии.