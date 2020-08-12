Пекин, , 08:35 — REGNUM Власти Пекина временно закрыли все парки и туристические места города в рамках подготовки к мощнейшим за лето ливням, сообщили 12 августа в Бюро садоводства и озеленения города.

Парки, включая Летний Дворец, Тяньтань (Храм Небес), а также пекинский зоопарк был закрыты, а их сроки возобновления их работы будут оглашены позже, сообщили в Пекинском муниципальном центре управления парками. Туристы могут аннулировать билеты и получить уплаченные деньги в полном объеме.

Мощнейшие ливни за летний сезон наводнений ожидаются в районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй в ближайшие дни. Власти города объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ливней.