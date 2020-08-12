Москва, , 08:33 — REGNUM Искажение условий предрегистрационных и регистрационных процедур лекарств в России, в частности вакцины от коронавируса, организациями, не имеющими полной информации по данным вопросам, недопустимо, говорится в официальном заявлении Росздравнадзора.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вакцина после проведенных доклинических и клинических исследований, в которых приняли участие 2 тыс. человек, показала свою эффективность и безопасность для людей. Нежелательные реакций при введении вакцины не выявлены.

Государственная регистрация вакцины «Гам-КОВИД-Вак», разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», осуществлялась согласно действующим в РФ нормативным актам. В дальнейшем качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее внедрения.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина против коронавируса зарегистрирована утром 11 августа. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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