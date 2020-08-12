Пекин, , 08:30 — REGNUM Власти Пекина инспектируют насосные станции, электроподстанции, закрывают парки и предупреждают жителей об опасности в связи с мощнейшим ливнем, который обрушится на город в этом году, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

В компании Beijing Drainage Group, которая занимается обслуживанием дренажных систем города, сообщили, что объявлен высший уровень реагирования из-за ливней. В общей сложности 3090 рабочих находятся в режиме ожидания.

Компания также начала проверку дренажной инфраструктуры города, включая насосные станции, а также уличные ливневки. Насосные станции должны опустошить резервуары хранения воды в рамках подготовки к мощнейшим ливням.

Метеорологи города объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ливнями, а также прогнозируют проливные дожди в период с 12 по 13 августа. Жители города получили текстовые сообщения с предупреждением о погодной угрозе.