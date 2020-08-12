Москва, , 08:23 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) будущей игры Atomic Heart. Ролик был опубликован 11 августа на YouTube-канале портала IGN.

Разработчики также объявили, что игра выйдет в 2021 году. К сожалению, пока они не называли более точных сроков. В выложенном в сеть трейлере показано сражение с одним из мини-боссов. Кроме того, зрители могут слышать в ролике музыку композитора Мика Гордона, создававшего саундтрек для игры Doom 2016.

Atomic Heart будет представлять собой иммерсивный (обладающий эффектом погружения) шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнетрельного оружия). Действие игры будет происходить в альтернативном СССР, геймерам предстоит провести исследование огромного комплекса, захваченного восставшими роботами. В качестве разработчика и издателя выступает российская студия Mundfish.

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