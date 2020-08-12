Саратов, , 08:44 — REGNUM В Саратовской области укомплектованность кадрами в сфере здравоохранения составляет лишь 40%. Вопрос дефицита медицинских специалистов поднимался в ходе заседания координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра здравоохранения области Олега Костина, в регионе действительно острая нехватка врачей — пульмонологов, инфекционистов, хирургов, эпидемиологов. Главной причиной неукомплектованности кадров министр назвал большие зарплаты врачей в Москве, куда и уехали региональные медики. Для областных инфекционных клиник планируют набирать специалистов в других медучреждениях или приглашать из соседних регионов. После переквалификации количество сотрудников, имеющих право работать с инфекционными больными, увеличилось.

Несколько региональных больниц, перепрофилированных в инфекционные, перейдут в скором времени на обычный режим работы. Также в текущем году, по словам министра, планируют привить порядка 1,5 млн жителей области, из них 276 тыс. детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саратовской области создадут единые медицинские центры. Это позволит оптимизировать работу учреждений и сократить расходы на административно-управленческий аппарат.

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