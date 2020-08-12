Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Родные убитого в Грузии 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили требуют сурового приговора для убийц. Это заявление 11 августа сделал дядя погибшего Мириан Николадзе на брифинге, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Пострадавшая семья требует строжайшего наказания виновных, семья будет до конца следить за данными процессами не только в суде, но и после, в период отбывания наказания», — сказал Николадзе.

Он добавил, что родственники Шакарашвили будут следить за тем, чтобы осужденных потом не помиловали или не выпустили на свободу по условно-досрочному освобождению.

Напомним, тело Шакарашвили было найдено в реке после его участия в конфликте. Экспертиза установила, что перед смертью футболиста били твердым тупым предметом. 11 августа Генпрокуратура опубликовала заявление, в котором говорится, что молодого человека убили. Пятерым задержанным по этому делу предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Генпрокуратуре Грузии установили, как погиб 19-летний футболист