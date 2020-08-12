Санкт-Петербург, 12 августа 2020, 08:31 — REGNUM В день 20-й годовщины гибели в Баренцевом море в 2000 году атомного подводного крейсера К-141 «Курск» в Санкт-Петербурге, где похоронены многие члены экипажа «Курска», пройдут памятно-мемориальные мероприятия.

Памятник морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Памятник морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM

По многолетней сложившейся традиции, в 12 часов в Николо-Богоявленском Морском соборе Петербурга начнется панихида. На стене часовни собора, имеющего статус морского храма, установлена мемориальная доска с именами всех 118 погибших моряков.

«На панихиде будут поименно названы все члены экипажа, независимо от их вероисповедания», — сообщил накануне годовщины трагедии председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Николо-Богоявленский Морской собор
Николо-Богоявленский Морской собор
Дарья Драй © ИА REGNUM

В 14 часов состоится возложение цветов и венков у мемориала подводникам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга. Здесь похоронены 32 погибших моряка подлодки, в том числе командир подлодки, капитан I ранга, Герой России (посмертно) Геннадий Лячин. Состоится краткий митинг, военнослужащими роты почетного караула будут отданы воинские почести погибшим.

Захоронение моряков «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Захоронение моряков «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM

В панихиде и поминовении моряков на кладбище примут участие представители Главного командования ВМФ России, которое базируется в Петербурге, родственники и близкие моряков, погибших на АПЛ «Курск», представители общественных и ветеранских организаций.

Могилы моряков «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Могилы моряков «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM

«На Серафимовском кладбище собираются не только родственники и друзья, но и все, кто помнит о «Курске», — отметил ранее Игорь Курдин.

Мемориал морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Мемориал морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM

Он добавил, что в Петербурге намечен выпуск памятного знака, посвященного 20-летию гибели подводного крейсера «Курск», планируется издание доступным тиражом книг, посвященных памяти экипажа подлодки.

По официальным данным, в Петербурге живут 26 семей моряков «Курска», по данным Клуба моряков-подводников — уже порядка 50 семей: в город постепенно переехали не только вдовы и выросшие дети, но и родители многих моряков.

Мемориал морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Мемориал морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM

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АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море утром 12 августа 2000 года на глубине 108 метров после нескольких взрывов на борту. По официальной версии, взорвалась одна из торпед, находившихся на подлодке.

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