Уфа, , 08:20 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели ребенка из-за отравления грибами возбуждено в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 августа следователи получили сообщение о том, что в квартире в д. Даутово Абзелиловского района было обнаружено тело шестилетний девочки. Кроме этого, в больницу были доставлены мужчина 28 лет (отец девочки) и двухлетний мальчик (ее брат).

По версии следствия, 10 августа 2020 года отец погибшей девочки собрал растущие около деревни грибы, приготовил их и съел вместе с детьми. Следователи считают, что при этом он не убедился в том, что они пригодны для употребления в пищу.

Ночью отец почувствовал недомогание. Тогда же он обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь.

По предварительной информации, собранные отцом грибы были не пригодны для употребления в пищу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование дела продолжается.

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