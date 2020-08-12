Магнитогорск, Челябинская область, , 08:15 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области передано в суд уголовное дело против сотрудника Уральского управления Ростехнадзора. Ему вменяют получение взятки и вымогательство, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что преступление было совершено в 2018 году. Гражданин решил вымогать взятку в размере 200 тыс. рублей у руководителя одного из ООО, а взамен был готов не включать в акт проверки данные о выявленных нарушениях и помочь не привлекать к ответственности руководителя и сотрудников организации, выполнивших экспертизы.

Через посредника гражданин передал свои требования, а затем получил деньги. Сейчас его дело отдано в Ленинский райсуд. Мобильный телефон, деньги и автомобиль обвиняемого арестованы.