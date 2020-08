Белвью, США, , 08:02 — REGNUM Магазин видеоигр Steam объявил, что в октябре 2020 года он проведёт ещё один фестиваль. Об этом 11 августа его администрация сообщила на странице сообщества.

Фестиваль пройдёт с 7 по 13 октября 2020 года, разработчики смогут подать заявку на участие с 19 по 26 августа. Администрация сервиса отметила, что в рамках этого осеннего фестиваля они смогут показать пользователям демо-версии игр, выход которых запланирован в период с 13 октября 2020 года по 1 мая 2021-го.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Steam стартовала распродажа инди-игр. Пользователи сервиса могут приобрести со скидкой такие позиции, как Stardew Valley, Return of the Obra Dinn, Hollow Knight, Papers Please и множество других.

Читайте ранее в этом сюжете: В сервисе Steam стартовала распродажа инди-игр