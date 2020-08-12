Ростов-на-Дону, , 08:07 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 12 августа, проконтролирует ход работ по реконструкции очистных сооружений на реке Темерник. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Также глава региона посетит с этой же целью объекты экологического оздоровления бассейна реки Темерник.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.