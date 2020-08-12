Чэнду, Китай, , 07:48 — REGNUM Шесть человек погибли, еще пятеро пропали без вести в результате мощного ливня, который обрушился на город Яань в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

По данным штаб-квартиры по контролю за засухой и наводнениями, мощные ливни начались в районе еще вечером 10 августа, вызвав сильнейшее наводнение на реке Цинъи. Ливни затопили низинные районы города, повредив жилые дома и инфраструктуру водоотведения и электроснабжения. Масштаб разрушений еще только предстоит подсчитать.

В штаб-квартире объявили низший — четвертый уровень реагирования по наводнениям из четырех возможных. Ливни накрыли некоторые районы провинции Сычуань, включая города Яань, Мэйшань, а также столицу провинции город Чэнду. Максимальный уровень осадков достиг 447,5 мм в уезде Лушань города Яань.