Пекин, , 07:40 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии выявлен 4181 заболевший опасной инфекцией, включая 58 смертельных случаев. Выздоровели 3052 человека.

В САР Макао выявлено 46 заболевших, все они выздоровели. На Тайване подтверждено 480 случаев, из которых смертельными оказались семь, выздоровели 443 человека.

На материковой части Китая за все время эпидемии выявлено 84 737 случаев заболевания опасной инфекцией, из которых 4634 случая оказались смертельными. Выздоровели 79 342 человека.