Чебоксары, , 07:39 — REGNUM В Чувашии «запустили интенсивную реабилитацию» для тех, кто переболел COVID-19. Программу разработали «наши медики». Об этом сообщает в социальных сетях врио главы республики Олег Николаев.

По его словам, пациентов для восстановления здоровья принимают Первая чебоксарская городская больница им. П. Н. Осипова, городская клиническая больница №1, а также санатории «Надежда» и «Чувашиякурорт».

"В первую очередь на восстановление должны попасть те, кто перенес болезнь в тяжелой и средней форме. Таких в республике сегодня чуть меньше 2,5 тысячи человек. По примерным оценкам, в месяц через восстановительные программы смогут проходить порядка 900 человек», — сообщает Олег Николаев, отмечая, что направление на реабилитацию выдаёт лечащий врач.

Пациенты, которые находятся на дневном стационаре, медицинские услуги получают по системе обязательного медицинского страхования. В настоящее время власти решают вопрос о компенсации затрат на проживание и питание для пациентов из районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии подтверждено 7108 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4450 человек (62,6%), продолжают лечение 2594 пациента с коронавирусом. Умерли 64 пациента с COVID-19.

Ранее власти заявили, что все медицинские организации минздрава республики принимают биоматериал на СOVID-19. Тестирование для всех желающих проводится на платной основе по вторникам и четвергам: стоимость в зависимости от вида исследования составляет от 350 до 1,5 тыс. рублей.

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