Шанхай, Китай, , 07:36 — REGNUM В Шанхае выявлено четыре новых «импортных» случая COVID-19 и ни одного нового локального случая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Из трех «импортных» пациентов двое являются гражданами Китая, которые прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов, еще один гражданин Китая прибыл из Сингапура. Четвертый больной прибыл из Японии и является гражданином этой страны.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, все заболевшие находились на карантине после прибытия в страну. Всего в Шанхае выявлено 456 «импортных» случаев за все время эпидемии и еще 342 локальных.