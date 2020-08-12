Кемерово, , 07:28 — REGNUM Новые случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки выявлены в десяти населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — 44, Новокузнецк — 26, Междуреченск — девять, Киселевск — пять, Ленинск-Кузнецкий — пять, Осинники — два, Полысаево — два, Таштагольский МР — два, Юргинский МО — два, Калтан — один», — уточняется в оперативном сообщении. Всего в регионе выявлено 4736 случаев заражения коронавирусом, выписаны 3229 человек, скончались 33 пациента.

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