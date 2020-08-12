Пекин, , 07:27 — REGNUM Мощнейшие с начала года ливни обрушились на район Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй на севере Китая, вызвав мощные наводнения, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

В 17:40 по местному времени 11 августа Пекинская метеорологическая обсерватория объявила желтый уровень погодной опасности из-за ливней. Начиная с 8:00 вторника, 11 август, по 8:00 среды, 12 августа, проливные дожди ожидаются в данном районе.

«В Пекине ожидается от 40 до 80 мм осадков в среднем, в городских районах ожидается до 50 мм осадков и более 200 мм — в западных и северных горных районах», — заявил замдиректора Пекинской метеорологической обсерватории Юй Бо.

Метеорологи рекомендуют местным жителям максимально сократить свою уличную активность.