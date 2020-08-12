Пекин, , 07:12 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности из-за ливней в целом ряде провинций страны на ближайшие сутки, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

С 20:00 по местному времени 11 августа по 20:00 следующих суток мощные ливни ожидаются в ряде районов Внутренней Монголии, Нинся-Хуэйском автономном районе, провинциях Ганьсу, Шэньси, Фуцзянь, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, в Пекине, Тяньцзине, а также на Тайване и в Сычуаньской впадине, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

По прогнозам, в некоторых районах возможны дожди до 100 мм в час, сопровождаемые грозами и сильным ветром. Центр предупреждает, что в ряде районов провинций Хэбэй, Пекина и Сычуаньской впадины ожидаются особо сильные ливни.

Министерство водных ресурсов объявило красный уровень погодной опасности в связи с мощными ливнями в провинциях Сычуань и Ганьсу.