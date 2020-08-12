Красноярск, , 07:11 — REGNUM Из Красноярска в Анталью (Турция) 12 августа отправились первые туристы, сообщили ИА REGNUM в краевом оперативном штабе.

Рейс авиакомпании AZUR air по маршруту Красноярск — Ростов-на-Дону — Анталья со 158 пассажирами на борту вылетел в 05:05 по местному времени.

В оперштабе уточнили, что из аэропорта Красноярска до конца августа планируют выполнить 12 чартерных рейсов в Анталью.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению топ-менеджера ИАЦ «Альпари» Андрея Лободы, восстановление авиасообщения России с тремя курортными городами Турции будет способствовать выходу из застоя российских и турецких авиакомпаний.

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