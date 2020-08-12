Чэнду, Китай, , 07:03 — REGNUM Провинция Сычуань на юго-западе Китая объявила высший, красный уровень опасности из-за наводнений, вызванных мощными ливнями, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

По данным сычуаньской штаб-квартиры по контролю за наводнениями, резкие наводнения с высокой степенью вероятности могут возникнуть во множестве уездов региона.

Местные метеорологи повысили степень предупреждения о мощных ливнях с оранжевого на красный в 16:00 по местному времени 10 августа.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Сычуани приступил к принятию экстренных мер реагирования по наводнениям в целом ряде городов по всей провинции, включая столицу город Чэнду.