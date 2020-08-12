Новосибирск, , 06:59 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 12 августа, за прошедшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписали с выздоровлением 146 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 61 год, женщины в возрасте 60 лет, 63 года, 71 год и 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 297 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ — 5 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 10 398 случаев заражения коронавирусом, 8 770 пациентов выписаны с выздоровлением.