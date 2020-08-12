Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Ленинском райсуде Екатеринбурга начался суд над обвиняемым в смертельном ДТП на улице Малышева Владимиром Васильевым. Заседание прошло 11 августа.

Суд идёт в закрытом режиме. Как пишут СМИ, гражданин частично признал за собой вину. Кроме того, он попросил прощения у родственников погибших водителя такси Uber и его пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 4 августа 2019 года. Машина предполагаемого виновника врезалась в стоявшие на светофоре автомобили. Погибли два человека.

Преступление вызвало широкий резонанс, который добавило и то, что предполагаемый виновник оказался сыном одного из силовиков. Также было установлено, что вместо своих сын изначально сдал анализы своего отца.