Пекин, , 06:53 — REGNUM В Пекине не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, в городе также не выявлено ни одного нового «импортного», бессимптомного случая и случая подозрения на опасную инфекцию в городе.

После того, как в июне на рынке фермерской продукции «Синьфади» был выявлен кластер заражения опасной инфекцией, власти города приняли меры по недопущению распространения инфекции. С начала июля в городе не было выявлено ни одного нового случая заболевания.