Барнаул, , 06:48 — REGNUM Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обнародовал сравнительные данные по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах на 11 августа. Как пояснили в оперативном штабе Алтайского края, в статистике учитывается процент выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На 11 августа 1-е место среди регионов России заняла Кабардино-Балкария, где показатель вылечившихся от коронавируса самый высокий — 93%. С ней делит позицию Чукотский АО (также 93%), а замыкает тройку Забайкальский край (92%).

В общероссийский ТОП-25 (показатель от 83% и выше) самых благополучных регионов теперь входит только один субъект СФО — Хакасия (13-е место). Число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 11 августа составляет 46 (их стало больше на 13). Таких регионов уже большинство, и это наиболее благополучные территории. В их числе — Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Тува и Хакасия.

Еще в 25 регионах РФ процент выздоровевших колеблется от 71 до 80%. Их, напротив, стало меньше на 7. Сюда входит Иркутская область.

13 регионов России (меньше на 5, чем по состоянию на 4 августа) входят в группу с показателем числа выздоровевших — от 33 до 70%. Среди них — Кузбасс, Томская и Омская области.

Регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших — Ненецкий АО, замыкающий общий рейтинг территорий — здесь всего 33% излечившихся от COVID-19, Сахалинская область (51%) и Саратовская область (61%).

В СФО доля выздоровевших повысилась до 78%. Округ теперь находится на 5-м месте среди всех федеральных округов. Лидируют среди ФО сразу два округа — Северо-Кавказский и Уральский, здесь индекс равняется 82%, что на 4% превосходит общероссийский (78%).

Всего в России выздоровели 703 175 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 10 августа, из общего количества пациентов 2445 человек больны внебольничной пневмонией (+55 за последние сутки), 3316 — ОРВИ (+19 за последние сутки). Тяжелобольных — 102 (минус шесть за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 32. Не обошлось без новых смертей.

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