Москва, , 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — цитирует РИА Новости эксперта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 августа в России зарегистрировали вакцину против коронавируса, разработанную учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Предполагается, что вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Она получила название «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

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