Мехико, , 06:32 — REGNUM 492 522 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Мексике с начала пандемии, включая новые 6686. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель в ходе брифинга.

Также в стране на 926 увеличилось и количество летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19. Это показатель достиг отметки в 53 929 смертей.

Кроме того, 332,8 тысячи человек в республике уже излечились и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа власти Мексики разрешили испытание вакцин от коронавируса из США и Китая на своей территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика разрешила испытание вакцин от COVID-19 из США и Китая