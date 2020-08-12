Новосибирск, , 06:24 — REGNUM На сайте новосибирского Госархива открыли доступ к комплексу документов «Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны». В разделе опубликованы газеты, издания, фотографии и архивные документы из фондов государственного и муниципальных архивов, отражающие вклад региона и его жителей в общую Победу. Также здесь можно посмотреть электронные выставки на основе архивных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Информационный ресурс направлен на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и может быть активно использован в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — говорится на сайте наукограда Кольцово.

Доступ к информации свободный.