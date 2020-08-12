Кемерово, , 06:13 — REGNUM В Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках крупнейшего в текущем году двустороннего учения предотвратили нападение на командный пункт и уничтожили условного противника.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, по замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа противника проникла в тыл для проведения диверсий и захвата документов. Разведчики совместно с мотострелковым подразделением заняли оборону, отразили атаку, блокировали и уничтожили диверсионную группу условного противника.

Отметить, что крупнейшее в 2020 году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий ЦВО, в котором участвуют более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники, проходит с 10 по 14 августа на четырёх полигонах Сибири и Поволжья.