Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Финальную стадию клинических исследований проходят в США три потенциальные вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, которые «подают огромные надежды», заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга.

Кроме того, по его словам, власти страны договорились с фармкомпанией Moderna о приобретении у нее 100 млн доз вакцины от коронавируса после завершения испытаний и регистрации препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что Дональд Трамп обнародует важную обновленную информацию о вакцинах 11 августа.

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