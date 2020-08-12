Чикаго, США, , 06:09 — REGNUM Студия NetherRealm показала поклонникам игры Mortal Kombat 11 новые скины (образы) персонажей, которые появятся в сезонном рейтинговом режиме Kombat League. Публикация была размещена 12 августа на Twitter-странице Mortal Kombat 11: Aftermath.

На изображении показаны шесть новых образов бойцов, в числе которых Синдел, Джонни Кейдж и Скорпион. Стоит отметить, что геймеры смогут разблокировать для Скорпиона скин Рептилии, а для Синдел её классический образ. Для того, чтобы получить скины, игрокам нужно будет добиваться достижения новых рангов в рамках онлайн-соревнования Kombat League.

https://twitter.com/MortalKombat/status/1293306678431977472

Ранее NetherRealm сообщила, что 25 августа 2020 года она выпустит набор скинов женских персонажей Klassic Femme Fatale. А 8 октября 2020-го разработчики представят образы, выпуск которых будет приурочен к празднованию Хэллоуина.

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