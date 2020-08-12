Урумчи, Китай, , 06:08 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая было выявлено девять новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

В регионе также выявлено девять новых бессимптомных случаев опасной инфекции. Также в регионе всего за все время эпидемии подтверждено 535 случаев COVID-19 и 131 бессимптомный случай. Под медицинским наблюдением остается 14 569 человек.

С 15 июля по 11 августа в регионе 264 пациента, переболевших опасной инфекцией, было выписано из больниц, еще 89 бессимптомных случаев было снято с медицинского наблюдения в Синьцзяне.