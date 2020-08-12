Приштина, , 06:42 — REGNUM Министерство внутренних дел и министерство здравоохранения Косово 11 августа получили через посольство Турции в Приштине оборудование для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, турецкая компания Sezin направила Косово сто тысяч защитных масок, приблизительно три тысячи пластиковых защитных костюмов, а также другие материалы. Инициатором акции стал один из менеджеров компании, албанец косоварского происхождения Синан Ёлдёз. Благодарность Турции выразила спикер парламента Косово Вьоса Османи.

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Напомним, с начала пандемии COVID-19 коронавирусом заразилось более тысячи представителей медицинского персонала края.

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