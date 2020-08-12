Пекин, , 05:55 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено новых случаев COVID-19, сообщает 12 агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в регионе за сутки также не было выявлено бессимптомного случая, а также случая подозрения на инфекцию. Еще четыре пациента с COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в регионе.

В обще сложности 312 тесных контактов заболевших находятся под медицинским наблюдение в регионе. Провинция продолжает оставаться самой пострадавшей от эпидемии в стране. Здесь выявлено 68 139 случаев инфекции, из которых 63 623 человека были выписаны из больниц, скончались 4512 человек.