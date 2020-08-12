Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Некоторые поклонники Nintendo считают, что компания вскоре анонсирует новую игру популярной серии Zelda для портативных консолей Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite. Об этом 12 августа сообщил портал Comicbook.

Они обратили внимание, что Nintendo в июле 2020 года зарегистрировала новый товарный знак для франшизы The Legend of Zelda и предположили, что компания сделала это в преддверии 35-летнего юбилея серии, который будет праздноваться в 2021 году. Издание в свою очередь высказало предположение, что речь идёт не о новой игре Zelda, а о перевыпуске одной или нескольких старых игр франшизы.

https://twitter.com/NaZyrus07/status/1293219018376175616

Стоит отметить: ранее СМИ сообщили, что Nintendo планирует выпустить пакет с несколькими играми 3D Mario на Switch в рамках празднования юбилея компании.

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