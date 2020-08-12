Пекин, , 05:48 — REGNUM За сутки в Китае еще 58 пациентов, переболевших COVID-19, было выписано из госпиталей, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 761 пациент продолжает получать медицинскую помощь в больницах страны, включая 40 человек в тяжелом состоянии. Всего 79 342 пациента было вылечено и выписано из госпиталей страны.

Общее число заболевших в стране достигло 84 737 с начала эпидемии, из которых 4634 скончались от опасной инфекции.