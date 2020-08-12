Пекин, , 05:43 — REGNUM В Китае за сутки выявлено 16 новых «импортных» случаев COVID-19, а общее число таких случаев достигло 2216 с начала эпидемии, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа «импортных» случаев, то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа, шесть пришлось на провинцию Гуандун, четыре — на Шанхай и по одному на Внутреннюю Монголию, а также провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Сычуань и Шэньси.

Среди «импортных» случаев, 2058 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, еще 158 человек было госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, смертей не зафиксировано.