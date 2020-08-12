Улан-Удэ, , 05:41 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки специалисты выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4507, из них в Улан-Удэ зарегистрировано 2540.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3792 человека, умерло 44 человека. Проходят лечение в стационарах республики 295 больных. На амбулаторном лечении находятся 376 пациентов», — отметили в штабе.

В реанимации остаются 11 тяжёлых пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда в республике составляет 37,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени на коронавирус обследовано до четверти населения Бурятии. Только за последние сутки местные лаборатории провели исследования от 1763 человек.

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