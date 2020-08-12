Пекин, , 05:40 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено 25 новых случаев COVID-19, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Среди них 16 случаев оказались «импортными», то есть были выявлены у прибывших в Китай из-за рубежа, еще девять оказались локальными.

Все девять локальных случаев пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономной район, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Один новый случай подозрения на инфекцию был выявлен в Шанхае, смертей от опасной инфекции за сутки выявлено не было.