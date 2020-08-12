Горно-Алтайск, , 05:33 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 1750.

«Коронавирус подтвердился у трёх жителей Майминского района; у трёх жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Усть-Канского района и у жителя другого региона, прибывшего в Горно-Алтайск», — отметили в штабе.

Лишь трое из них входили в число контактировавших с ранее выявленными носителями. Восемь человек были проверены после появления симптомов ОРВИ.

Тем временем, количество выздоровевших к настоящему времени достигло 1478, из них 28 за последние сутки. Добавим, что ранее в республике зарегистрировано 9 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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