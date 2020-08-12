Магадан, Магаданская область, , 04:55 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, один пациент скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 12 августа на Колыме зарегистрировано 1632 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 1167 человек, скончались — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в РФ была зарегистрирована вакцина, и президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже успела ею воспользоваться.