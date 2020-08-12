Владивосток, , 04:42 — REGNUM Все учебные заведения Приморского края 1 сентября начнут работу в обычном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В преддверии начала учебного года административные комиссии проверят подготовку образовательных учреждений края на соблюдение санитарно-эпидемиологические требования, в том числе наличие термометров, дезинфицирующих средств, масок для педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, не все школы РФ готовы приступить 1 сентября к онлайн обучению. Всё зависит от эпидобстановки с распространением коронавируса.

На 12 августа в Приморье зарегистрирован 7981 носитель коронавируса, выздоровели 6299 приморцев, скончались — 95.