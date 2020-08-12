Владивосток, 12 августа 2020, 04:33 — REGNUM В Приморье за истекшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 110 человек, мужчина, в возрасте 71 года — скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 12 августа в регионе зарегистрирован 7981 носитель коронавируса, выздоровели 6299 приморцев, скончались — 95.
Режим повышенной готовности действует до 15 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в «жемчужине» отдыха Приморья, в Хасанском районе, с начала эпидемии выявлено 144 случая заражения коронавирусом. Прирост статистике дали члены экипажа судна «Альбатрос», которое пришвартовалось в порту Славянки.