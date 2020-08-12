Вашингтон, , 04:07 — REGNUM В сеть утекла информация, которая может говорить о том, что проект ремастера оригинальной трилогии Mass Effect действительно существует. Об этом 12 августа сообщил портал Screen Rant.

Пользователь форума Reddit, известный под ником Waymantis, заметил, что в списке игр британского ритейлера GAME присутствует позиция «N7 (Mass Effect Trilogy Remastered)», запуск которой запланирован на 29 сентября 2020 года. Он отметил, что ему даже удалось сделать предзаказ на сайте компании.

Издание в свою очередь отметило, что указанная в списке дата не обязательно является точной, однако, есть вероятность, что поклонники Mass Effect действительно смогут приобрести ремастер трилогии уже в сентябре 2020 года.

О проекте ремастера трилогии Mass Effect инсайдеры сообщили в мае 2020-го. Информация о проекте появилась в отчете компании Electronic Arts, предназначенном для инвесторов.

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