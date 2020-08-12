Буэнос-Айрес, , 04:02 — REGNUM За сутки в Аргентине выявлен 241 летальный исход от осложнений при заболевании COVID-19, а всего по данной причине скончались 5004 пациента. Об этом сообщается на сайте аргентинского минздрава.

Кроме того, в течение прошедших 24 часов в стране зафиксировано 7043 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Их общее количество в Аргентине составило 260 911.

Также 181 389 больным удалось выздороветь.

Как сообщало ИА REGNUM, до 16 августа в Аргентине действуют карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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