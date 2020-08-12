Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Известный стример Shroud объявил, что он решил вернуться на потоковый сервис Twitch. Об этом 12 августа сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что он уже заключил с видеостриминговой платформой эксклюзивное соглашение. Shroud выступил с соответствующим заявлением на своей странице в Twitter перед тем, как Twitch подтвердил информацию в официальном пресс-релизе. Стороны не стали раскрывать сумму сделки.

«Twitch — это то место, где я впервые смог превратить свою страсть к стримингу в успешную карьеру ‑ и все это благодаря моей невероятной и преданной фан-базе. Когда я изучал варианты, я понял, что нет лучшего места, чем Twitch», — написал Shroud.

Напомним, в октябре 2019 года стример перешёл с платформы Twitch на сервис Mixer, принадлежащий Microsoft. В июне 2020 года IT-гигант объявил, что решил закрыть этот проект.

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