Хасанский район, Приморский край, , 03:43 — REGNUM В «жемчужине» отдыха Приморья, в Хасанском районе, с начала эпидемии выявлено 144 случая заражения коронавирусом. Прирост статистике дали члены экипажа судна «Альбатрос», которое пришвартовалось в порту Славянки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе местной администрации.

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В конце июля рыболовное судно уже заходило в Славянку для смены экипажа. Но выйдя в море, «Альбатросу» пришлось вернулся в порт, так как у нескольких членов экипажа проявились симптомы ОРВИ.

У рыбаков в Славянке взяли тесты на коронавирус, у большей части результат оказался положительным.

«На лечении в инфекционном отделении районной больницы находятся 16 членов экипажа, один отправлен на лечение по месту жительства, 11 человека — на карантине», — пояснили в администрации Хасанского района.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании при президенте РФ Владимире Путине поимённо назвал учёных, участвовавших в разработке вакцины Спутник V против коронавируса, госрегистрация которой состоялась 11 августа 2020 года.