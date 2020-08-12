Иерусалим, , 03:40 — REGNUM Удары по трем объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли израильские военные в ответ запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на вооруженные силы Израиля.

Атаке подверглись военная база, подземное убежище и наблюдательный пост движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа из Газы по территории Израиля были пущены шары со взрывчаткой, которые вызвали пожары. Израильская армия нанесла несколько ударов по палестинским объектам.

9 августа запуск шаров повторился. 11 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «взыщет высокую цену» с тех, кто запустил шары-бомбы.

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